NICE : Interactions Paris 2019 une conférence pour exceller dans l'univers de l'expérience client personnalisée

Cloud, analyse des interactions, automatisation des processus et engagement des collaborateurs seront les thèmes clés lors de cet événement qui réunira clients et partenaires afin d’aborder les points clés de l’expérience client en France.

NICE (Nasdaq : NICE) annonce aujourd'hui NICE Interactions Paris, sa conférence annuelle, qui se tiendra le 12 novembre 2019 dans un des lieux les plus prestigieux de Paris, l’InterContinental Paris - Le Grand. Interactions Paris 2019, événement gratuit pour les clients, les partenaires et les prospects de NICE, verra notamment la présence de Thierry Marx, l’un des Chefs français les plus prestigieux, une seconde fois étoilé au Michelin en 1999 ainsi que John O'Hara, Président de NICE EMEA. Cette année, le thème sera " Personal Connections Elevated " et mettra en avant des clients tels que SOLVAY et Webhelp qui partageront leurs points de vue pour réussir à améliorer et à maintenir des niveaux inégalés de satisfaction client. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Un espace de démos permettra aux participants de découvrir les dernières innovations de la vaste gamme de solutions NICE. Parmi les offres qui seront présentées, mentionnons, Interactions Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Real-Time Authentication (RTA), Workforce Management (WFM), Employee Engagement Management (EEM), Voice of the Customer (VoC), et bien sûr CXone, numéro 1 sur le marché en matière d'expérience client cloud. NICE Interactions Paris présentera également les CX Excellence Awards 2019, la cérémonie annuelle qui récompense les organisations qui ont le mieux réussi leurs projets d’amélioration de la l’expérience client

NICE est également heureux d'accueillir Orange Business Services et ATOS en tant que sponsors Platinium, Verizon, Novelis, ABBYY, NXO et Sabio en tant que sponsors Gold et Ring Central en tant que sponsor Silver de l'événement cette année.

« Dans une économie axée sur l'expérience client, nous sommes heureux de mettre une fois de plus en avant le choix de l'excellence dans le service client en 2019 au travers de NICE Interactions Paris. Cet événement illustre notre engagement continu envers l'innovation et la mise en œuvre créative de notre offre afin d'accroître sans cesse la satisfaction de nos clients et d'obtenir des résultats commerciaux concluants dans des domaines tels que le cloud, l'analyse, l'automatisation et l'optimisation des effectifs » a déclaré John O'Hara, président de NICE EMEA.

"Nous nous réjouissons d'accueillir nos clients, partenaires et tous les participants, unis par une passion pour l'expérience client et l’engagement des employés à cet événement emblématique. Cette conférence livrera un contenu précieux autour de thèmes clés dont les participants pourront tirer des leçons et appliquer les résultats pour améliorer immédiatement leurs services clients ainsi que leurs résultats financiers ", a-t-il poursuivi.

