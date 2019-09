Saft : E.ON utilise les batteries nickel Uptimax Saft

24/09/2019 | 08:05

E.ON a modernisé les batteries d'alimentation de secours de l'une de ses sous-stations de distribution située au Nord-Ouest de la Hongrie. Le groupe a remplacé les batteries plomb par les batteries nickel Uptimax Saft.



Le site est l'un des premiers à bénéficier de la toute dernière batterie nickel sans maintenance Uptimax de Saft qui a été lancée fin 2018.



“ Contrairement aux batteries plomb, les batteries de technologie nickel Uptimax ne font pas l'objet de panne subite et ne nécessitent pas de maintenance. De plus, elles peuvent être rechargées rapidement afin de pouvoir être rapidement réutilisées après une panne de courant, réduisant ainsi les risques et les besoins en alimentation de secours ” indique le groupe.



