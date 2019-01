NICOX : Vyzulta approuvé au Canada

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La partenaire de Nicox, Bausch + Lomb, a reçu l'approbation au Canada de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), un traitement indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Michele Garufi, PDG de Nicox, a déclaré : “L'approbation de Vyzulta au Canada, première approbation en dehors des Etats-Unis, est une excellente nouvelle et pose les jalons d'une année qui, selon nous, devrait être importante pour Nicox.""En 2019, nous prévoyons pour Zerviate son lancement commercial aux États-Unis par notre partenaire Eyevance ainsi que de potentiels accords de licence supplémentaires dans d'autres pays. Ainsi, avec les redevances provenant de l'accord avec Bausch + Lomb pour Vyzulta et les futurs flux de redevances pour Zerviate, nous anticipons pour Nicox un revenu continu et progressif pour les prochaines années", a ajouté le dirigeant.Nicox reçoit des redevances nettes croissantes de 6% à 12% sur les ventes mondiales de Vyzulta ainsi que des paiements d'étape pouvant atteindre un montant de 150 millions de dollars net liés aux ventes mondiales.