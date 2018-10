NICOX : affiche une trésorerie de 25,7 millions d'euros à fin septembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 septembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe Nicox s'élevaient à 25,7 millions d'euros comparés à 32,7 millions d'euros au 30 juin 2018 et à 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2017. Le chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre s'est élevé à 0,438 million de dollars et est composé exclusivement des redevances des ventes de Vyzulta du troisième trimestre 2018 par le partenaire mondial Bausch + Lomb, après déduction des redevances dues par Nicox.Il a bondi de 66%. La société internationale spécialisée en ophtalmologie n'avait enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre 2017.Au 3ème trimestre 2018, son principal candidat médicament NCX 470, un nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO) de deuxième génération, est entré en étude clinique de phase 2 afin d'évaluer son efficacité et sa sécurité versus latanoprost 0,005% pour la réduction de la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire et de sélectionner la dose appropriée pour les études de phase 3.420 patients répartis dans des sites cliniques aux Etats-Unis devraient être randomisés au cours de cette étude dont les premiers résultats sont attendus au cours du second semestre 2019.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.