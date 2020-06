NICOX : franchit une étape cruciale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avancée majeure pour Nicox. La société spécialisée en ophtalmologie a démarré la première étude clinique de phase 3, Mont Blanc, par le recrutement, hier, des premiers patients. L'étude Mont Blanc vise à évaluer le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. NCX 470 est le nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de deuxième génération de la société.Dans l'étude de phase 2 Dolomites, le NCX 470 a démontré à la fois une non-infériorité et une supériorité statistique par rapport au latanoprost, le traitement standard aux Etats-Unis pour les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire et le leader du marché américain en termes de prescriptions d'analogues de prostaglandine.Le PDG de Nicox, Michele Garufi, a déclaré : “L'initiation de l'étude Mont Blanc est une étape cruciale pour Nicox. L'étude de phase 2 Dolomites a déjà montré que nous disposons d'un excellent candidat médicament, NCX 470 0,065%, qui a démontré sa supériorité statistique par rapport au latanoprost dans la réduction de la PIO. NCX 470 est le principal candidat médicament de Nicox et un levier de valeur qui a le potentiel d'apporter une amélioration à la thérapie de référence actuelle pour les patients avec une PIO élevée. ”Selon le groupe, le NCX 470 sera un nouvel acteur du marché mondial du glaucome représentant plus de 6 milliards de dollars.