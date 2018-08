NICOX : lance une étude clinique de phase 2 sur NCX 470

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nicox initie une étude clinique de phase 2 avec le recrutement de 10 patients à ce jour, afin d'évaluer le NCX 470, nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO) de deuxième génération de Nicox, pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.NCX 470 est une nouvelle entité chimique qui utilise le bimatoprost, un analogue de la prostaglandine, comme base pour y greffer une molécule donneuse de NO pour obtenir un mécanisme d'action double. NCX 470 a démontré une réduction de la PIO de 2 à 3 mmHg supérieure à celle du bimatoprost seul, lors de comparaisons directes dans des modèles non cliniques.Le bimatoprost, commercialisé sous le nom de spécialité Lumigan, est le leader actuel du marché en termes de ventes parmi les thérapies du glaucome aux États-Unis.Nicox prévoit de communiquer les premiers résultats de cette étude de phase 2 au cours du second semestre 2019.Cette étude de phase 2 a été initiée suite à la soumission d'un dossier d'Investigational New Drug (IND) en juin 2018, soit avant la date précédemment communiquée (courant du troisième trimestre 2018). La période de revue de 30 jours du dossier d'IND par la FDA (Food and Drug Administration) américaine vient de s'achever avec succès. La plateforme de recherche de composés donneurs de NO brevetés de Nicox a été validée avec des résultats d'études cliniques de phase 3 positifs et, par la suite, par l'approbation par la FDA américaine et par la commercialisation de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% par son partenaire Bausch + Lomb.