Nicox a terminé le recrutement des patients dans son étude clinique de phase 2 conduite aux Etats-Unis évaluant le NCX 470, un nouvel analogue de prostaglandine donneur d’oxyde nitrique (NO) de seconde génération, en cours de test pour évaluer sa capacité à réduire la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Cette étude est une comparaison directe du NCX 470 administré une fois par jour à trois niveaux différents de dosage versus latanoprost, qui est la thérapie de référence la plus largement prescrite.Le PDG de Nicox, Michele Garufi, a déclaré : “Nous sommes impatients d'annoncer les premiers résultats de cette première étude de phase 2 sur l'efficacité du NCX 470, dont nous pensons qu'il a le potentiel de devenir l'un des meilleurs traitements, tant aux Etats-Unis qu'au niveau mondial, pour la réduction de la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome. Nous poursuivons la mise en oeuvre de notre stratégie concernant nos candidats médicaments en développement, comme le montre la réalisation de cette étude dans les délais annoncés."“Nous souhaitons remercier tous les patients, les investigateurs cliniques, les coordinateurs en recherche ainsi que tout le personnel des sites cliniques participants pour leurs précieuses contributions à cette étude. En ce qui concerne les prochaines étapes, nous prévoyons que le dernier patient sorte de l'étude d'ici la fin du mois d'août. Les premiers résultats sur l'efficacité sont attendus au début du quatrième trimestre de cette année.” a commenté Tomas Navratil, PhD, executive vice president, head of development of Nicox.