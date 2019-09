NICOX : nette réduction de la perte nette au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nicox a enregistré une perte nette de 0,8 million pour les 6 premiers mois 2019 contre une perte nette de 7,6 millions d'euros à la même période en 2018. La perte nette a été réduite en raison des contributions d’un paiement initial et d’un paiement d’étape facturés respectivement pour 2 millions d'euros et 3 millions de dollars aux partenaires Ocumension et Eyevance, des redevances reçues de Bausch + Lomb pour VYZULTA et du fait de la reconnaissance d’un produit d’impôt sans effet sur la trésorerie au titre des impôts différés actifs reconnus par notre filiale américaine.Le chiffre d'affaires net de la société spécialisée en ophtalmologie s'est élevé à 5,6 millions d'euros contre 0,3 million pour le premier semestre 2018.Les dépenses opérationnelles pour le premier semestre 2019 se sont élevées à 11.4 millions d'euros contre 10 millions d'euros pour le premier semestre 2018. L'augmentation des dépenses opérationnelles au premier semestre 2019 s'explique principalement par les coûts des deux études cliniques de phase 2 en cours pour le NCX 470 et le NCX 4251.Au 30 juin 2019, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour un montant de 17,3 millions d'euros augmenté à 22 millions d'euros en tenant compte du chiffre d'affaires provenant de licences reconnu en juin 2019 mais perçu en juillet 2019 comparé à 23,5 millions d'euros au 31 mars 2019 et 22,1 millions d'euros au 31 décembre 2018" Nos deux études cliniques de phase 2 se poursuivent dans les délais prévus avec des résultats attendus au début du quatrième trimestre pour notre principal candidat médicament, NCX 470, pour le glaucome et plus tard dans l'année pour le NCX 4251 dans la blépharite. Nous cherchons à optimiser la valeur de nos produits au travers de concessions de licence en dehors des Etats-Unis et de l'Europe, notamment avec le récent accord sur le NCX 4251 pour le marché chinois, et nous poursuivons des discussions avec de potentiels partenaires pour plusieurs marchés. Sur ces fondements solides, nous anticipons la poursuite du développement de la Société ” a déclaré Michele Garufi, Président directeur général de Nicox.