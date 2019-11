NICOX : pénalisé par une augmentation de capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de 8,8% à 4,035 euros, Nicox accuse la plus forte baisse du SRD, pénalisé par l'impact dilutif d'une augmentation de capital. La biotech a levé via un placement privé 12,5 millions d'euros. Nicox a émis à cette occasion plus de 3,3 millions de nouvelles actions qui induit une dilution de 11,3%. Avant l'opération, le capital de la société était composé de 29,9 millions d'actions. Le prix de la nouvelle action n'a pas été communiqué. En rapportant le montant levé au nombre d'actions créées, ce prix atteint 3,8 euros, soit une décote de 15% par rapport au cours de clôture de vendredi.Le produit de l'émission soutiendra le financement de la première étude clinique de phase 3 “Mont Blanc” aux Etats-Unis pour le principal candidat médicament de Nicox, NCX 470, dans le glaucome.Participent à cette levée de fonds des investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé basés aux États-Unis, le principal actionnaire de Nicox, HBM Healthcare Investments, un fonds d'investissement dans le domaine de la santé coté en bourse, de même qu'un certain nombre d'actionnaires européens.Nicox prévoit que le chiffre d'affaires de 2020 inclura les redevances sur les ventes de Vyzulta, de Zerviate les paiements d'étape du partenaire Ocumension Therapeutics d'un montant pouvant atteindre 5,5 millions d'euros liés à l'initiation pour le NCX 470, en 2020, des études cliniques de phase 3 aux Etats-Unis par Nicox et en Chine par Ocumension.Le lancement commercial de Zerviatet aux Etats-Unis est prévu par le partenaire Eyevance Pharmaceuticals au premier semestre 2020. Le marché américain de l'allergie oculaire s'élève à 400 millions de dollars.