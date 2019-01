NICOX : recrutement plus rapide que prévu dans une étude de phase 2 aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nicox, une société internationale spécialisée en ophtalmologie, a atteint plus tôt que prévu le seuil de recrutement de 50 % des patients pour son étude clinique de phase 2 multicentrique, menée aux Etats-Unis, portant sur l`évaluation du NCX 470. Principal candidat médicament de Nicox, NCX 470, est un nouvel analogue de prostaglandine donneur d`oxyde nitrique (NO) de deuxième génération pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d`hypertension oculaire.NCX 470 a démontré une réduction de la PIO de 2 à 3 mmHg supérieure à celle du bimatoprost seul, lors de comparaisons directes dans des modèles non cliniques.Le bimatoprost, commercialisé sous le nom de spécialité Lumigan est le leader actuel du marché en termes de ventes parmi les thérapies du glaucome aux États-Unis.L'étude de phase 2 multicentrique, de 28 jours, en double insu et groupes parallèles, de réponse de dose a pour objectif d`évaluer l'efficacité et la sécurité de la solution ophtalmique de NCX 470 versus la solution ophtalmique de latanoprost 0,005% chez des patients avec une PIO élevée due à un glaucome à angle ouvert ou à une hypertension oculaire.420 patients répartis dans des sites cliniques aux Etats-Unis devraient être randomisés au cours de cette étude. Le critère d`évaluation principal de l`étude est la réduction moyenne de la PIO diurne après 28 jours de traitement et l`objectif principal, l`identification de la dose appropriée de NCX 470 qui serait sélectionnée pour les études cliniques de phase 3." Le recrutement rapide des patients pour notre étude de phase 2 pour le NCX 470 est encourageant ", a déclaré Tomas Navratil, PhD, Executive Vice President, Head of Development de Nicox." Nous pensons que le NCX 470 a le potentiel de devenir une thérapie de première ligne pour les patients atteints de glaucome en raison de sa supériorité dans la réduction de la pression intraoculaire par rapport au leader du marché, comme le démontrent des modèles non cliniques ", a-t-il ajouté.Nicox prévoit de communiquer les premiers résultats de cette étude de phase 2 au cours du deuxième semestre 2019.