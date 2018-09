NICOX : réduit ses pertes semestrielles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires net pour le premier semestre 2018 de Nicox s'est élevé à 0,3 million d'euros, composé exclusivement de redevances sur les ventes réalisées au cours du premier semestre 2018 par son partenaire mondial Bausch + Lomb, déduction faite des paiements de redevances dues par Nicox. Le groupe n'avait pas reconnu de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2017.Les dépenses opérationnelles pour le premier semestre 2018 sont en ligne avec les dépenses opérationnelles sur la même période de l'année précédente (10 millions d'euros pour les six premiers mois 2018 contre 10,2 millions pour les six premiers mois 2017).Le groupe a reconnu une perte opérationnelle de 7,6 millions pour les six premiers mois 2018 contre une perte opérationnelle de 12,2 millions sur la même période en 2017.Au 30 juin 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe s'élevaient à 32,7 millions contre 36,3 millions au 31 mars 2018 et 41,4 millions au 31 décembre 2017.Dans un communiqué séparé, Nicox a annoncé aujourd'hui avoir antérieurement déposé confidentiellement un projet de prospectus Form F-1 auprès de la SEC portant sur un projet d'offre aux Etats-Unis d'ADS représentant chacun une action ordinaire de Nicox.Le calendrier, le nombre d'ADS représentant des actions et le prix de l'offre envisagée ne sont pas déterminés à ce stade.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.SEC (Securities and ExchangeLa Securities and Exchange Commission est l'organisme unique de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis. Elle a un rôle de gendarme des marchés, tout comme l'AMF en France, en particulier en terme de transparence et de déontologie des pratiques de management.ADR / ADSUn programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.