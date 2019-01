Nicox : Point d'activité et résumé financier du quatrième trimestre 2018

17 janvier 2019 - diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, fait un point sur les principales activités, le chiffre d'affaires et la position de trésorerie du Groupe Nicox pour le quatrième trimestre 2018 ainsi que sur les étapes clé attendues en 2019.



Prochaines étapes clé



NCX 4251 - dossier d'IND : Le dossier d'Investigational New Drug (IND) pour NCX 4251 pour une étude clinique de phase 2 chez des patients présentant des épisodes aigus de blépharite suit son cours comme prévu. Lancement de ZERVIATE : Lancement commercial de ZERVIATE TM (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% aux Etats-Unis désormais prévu par notre partenaire Eyevance Pharmaceuticals pour l'été de cette année et non plus au printemps. Nicox est éligible à recevoir d'Eyevance un potentiel futur paiement d'étape pouvant atteindre un montant de 3 millions de dollars conditionné à certains objectifs réglementaire et de fabrication à court terme.

Lancement commercial de ZERVIATE (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% aux Etats-Unis désormais prévu par notre partenaire Eyevance Pharmaceuticals pour l'été de cette année et non plus au printemps. Nicox est éligible à recevoir d'Eyevance un potentiel futur paiement d'étape pouvant atteindre un montant de 3 millions de dollars conditionné à certains objectifs réglementaire et de fabrication à court terme. NCX 470 - résultats de l'étude de phase 2 : Premiers résultats de l'étude clinique de phase 2 pour NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire attendus au cours du second semestre de cette année comme prévu. Evènements principaux du quatrième trimestre 2018 et récentes actualités



Le nombre total de prescriptions de VYZULTA aux Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2018 a augmenté de 47% par rapport à celui du troisième trimestre de la même année 1 .

Le 8 janvier 2019, nous avons annoncé avoir atteint plus tôt que prévu le seuil de recrutement de 50% des patients pour notre étude clinique de phase 2, multicentrique, menée aux Etats-Unis, portant sur l'évaluation de notre principal candidat-médicament, NCX 470, un nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO) de deuxième génération pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. NCX 470 a démontré une réduction de la PIO de 2 à 3 mmHg supérieure à celle du leader actuel sur le marché américain, le LUMIGAN, lors de comparaisons directes dans des modèles non cliniques.

En janvier 2019, notre partenaire mondial Bausch + Lomb, un leader mondial de la santé oculaire, filiale de Bausch Health Companies, Inc., a reçu l'approbation au Canada de VYZULTA (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%. VYZULTA est indiqué pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

En décembre 2018, nous avons annoncé que nos activités de recherche sont désormais axées sur de nouvelles entités chimiques donneuses de NO topiques associant deux mécanismes d'action pour la réduction de la PIO ainsi que la signature d' un accord de collaboration de recherche avec Novaliq GmbH pour le développement de nouvelles formulations ophtalmiques topiques de nos donneurs de NO inhibiteurs de la phosphodiestérase-5 (PDE-5) utilisant la technologie non aqueuse EyeSol ® de Novaliq.

En décembre 2018, nous avons conclu un accord de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le développement et la commercialisation de NCX 470 sur le marché chinois. Ocumension Therapeutics est une société d'ophtalmologie financée par 6 Dimensions Capital, l'un des fonds d'investissement de premier plan au niveau mondial dans le domaine de la santé, issu de la fusion de Wuxi Healthcare Ventures et de Frontline BioVentures. Résumé financier du quatrième trimestre 2018



Au 31 décembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe Nicox s'élevaient à 22,0 millions d'euros comparés à 25,7 millions d'euros au 30 septembre 2018 et à 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2017. Le chiffre d'affaires net2 pour le quatrième trimestre 2018 s'est élevé à 3,3 millions d'euros et est composé du paiement initial d'Ocumension pour NCX 470 pour le marché chinois et des redevances du quatrième trimestre 2018 sur les ventes de VYZULTA par le partenaire mondial Bausch + Lomb, après déduction des redevances dues par Nicox. A titre de comparaison, le chiffre d'affaires net2 du Groupe Nicox du quatrième trimestre 2017 était de 2,3 millions d'euros, correspondant au versement par Bausch + Lomb du paiement d'étape lié à l'approbation de VYZULTA par la FDA américaine et de redevances suite au lancement commercial de VYZULTA en décembre 2017. Selon le nouveau calendrier pour le lancement commercial de ZERVIATE aux Etats-Unis annoncé ci-dessus, Nicox ne recevra plus le paiement d'étape d'un montant de 1 million de dollars conditionné à la livraison des unités commerciales à Eyevance mais reste éligible à recevoir un potentiel futur paiement d'étape pouvant atteindre un montant de 3 millions de dollars uniquement conditionnés à certains objectifs d'approbation réglementaire et à certains objectifs de fabrication à court terme.



Seul le chiffre relatif à la position de trésorerie du Groupe Nicox au 31 décembre 2017 est audité, tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités.



Notes





Bloomberg data, comparant la période des semaines se terminant du 5 octobre 2018 au 28 décembre 2018 avec la période des semaines se terminant du 6 juillet 2018 au 28 septembre 2018 Le chiffre d'affaires net provient du chiffre d'affaires issu de collaborations moins les paiements de redevances.