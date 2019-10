Communiqué de presse

Nicox : Point d’activité et résumé financier du troisième trimestre 2019





Principaux résultats positifs de l’étude clinique Dolomites de phase 2 sur le NCX 470 dans le glaucome



Nombre de prescriptions de VYZULTA au-delà de 3000 par semaine pour la première fois 1



Chiffre d’affaires net pour le troisième trimestre 2019 de 0,5 millions d’euros



16 octobre 2019 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les principales activités et données financières, le chiffre d’affaires et la position de trésorerie du groupe composé de Nicox SA et de ses filiales (le « groupe Nicox ») pour le troisième trimestre 2019 ainsi que les prochaines étapes clé.



Michele Garufi, Président directeur général de Nicox, a déclaré.: “Les principaux résultats encourageants de l’étude clinique Dolomites de phase 2 sur le NCX 470 confirment le potentiel tant de ce candidat médicament que de notre plateforme de recherche et définit les prochaines orientations du développement de Nicox. Avec les résultats de l’étude clinique sur le NCX 4251 dans la blépharite attendus au cours du quatrième trimestre, Nicox disposerait de deux programmes cliniques à un stade avancé en 2020.”



Prochaines étapes clé



NCX 4251 – résultats de l’étude de phase 2 : Poursuite dans les délais prévus de l’étude clinique chez des patients présentant des épisodes aigus de blépharite. Premiers résultats attendus au quatrième trimestre de cette année. NCX 470 – étude de phase 3 : Réunion de fin de phase 2 avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine prévue début 2020. Point sur les activités du troisième trimestre 2019



Des principaux résultats positifs ont été annoncés pour l’ étude Dolomites , son étude clinique de phase 2 de sécurité et d’efficacité, multicentrique, menée aux Etats-Unis, évaluant le NCX 470, un nouvel analogue de bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) de seconde génération , chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Le NCX 470 0,065% a démontré une non-infériorité et une supériorité statistique sur le latanoprost 0,005%, le leader du marché américain en termes de prescriptions d’analogues de prostaglandine.



Le nombre total de prescriptions 1 de VYZULTA aux Etats-Unis a dépassé 3000 par semaine pour la première fois avec un nombre d'ordonnances au troisième trimestre 2019 augmentant de 10% par rapport au deuxième trimestre 2019 et de 127% par rapport au troisième trimestre 2018.

Nicox a amendé l'emprunt obligataire avec Kreos Capital et a exercé une nouvelle tranche de 4 millions d'euros. Selon les termes du contrat amendé, Nicox pourrait désormais exercer une tranche de 3 millions d'euros ou de 8 millions d'euros au 31 décembre 2019, sous réserve de notification à Kreos avant le 16 décembre 2019. Hormis la modification des dates de notification et de paiement ainsi que des montants mentionnés ci-dessus, les autres termes du contrat restent inchangés.

Nicox a conclu en juillet 2019 un accord de concession de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le développement et la commercialisation du NCX 4251, une nouvelle suspension brevetée de nanocristaux de propionate de fluticasone, sur le marché chinois et a reçu un paiement initial de 2 millions d'euros.

En juillet 2019, Nicox a reçu un paiement d'étape de 3 millions de dollars de son partenaire américain Eyevance Pharmaceuticals pour la réalisation des activités règlementaires et de fabrication de la responsabilité de Nicox en vue du lancement commercial de ZERVIATE (solution ophtalmique de cetirizine), 0,24% aux Etats-Unis. Désormais, toutes les responsabilités de fabrication et règlementaires incombent à Eyevance ainsi que les décisions relatives au lancement commercial. Eyevance a informé Nicox que le lancement commercial de ZERVIATE aux Etats-Unis est actuellement prévu au cours du premier semestre 2020.

Nicox a renforcé son département CMC Development avec la nomination du Dr. Ramesh Krishnamoorthy à la fonction nouvellement créée de Senior Director and Head, Late Stage CMC and Quality Control, à compter du 1er septembre 2019. Le Dr. Krishnamoorthy apporte à Nicox son expérience de plus de 24 années en CMC, développement pharmaceutique et contrôle qualité des produits stériles ophtalmiques. Le Dr. Krishnamoorthy est titulaire d'un master de sciences en pharmacie et d'un doctorat en pharmacie industrielle et physique. Résumé financier du troisième trimestre 2019



Au 30 septembre, 2019, le groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €17,4 millions contre €17,3 millions au 30 juin 2019 et €22,1 millions au 31 décembre 2018. En incluant la trésorerie issue du récent emprunt obligataire et le remboursement du crédit d’impôt recherche relatif aux années 2017 et 2018 reçus en octobre, la trésorerie disponible s’élève à €22,6 millions. Le chiffre d’affaire net pour le troisième trimestre 2019 était de €0,5 millions contre €0,4 million au troisième trimestre 2018.



Au 30 septembre, 2019, le groupe Nicox avait une dette financière de €7,4 millions sous la forme d’un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019.



Seuls les chiffres au 31 décembre 2018 ont été audités. Tous les chiffres de ce communiqué de presse ne sont pas audités.



Notes

Les données de Bloomberg comparant la période des semaines se terminant du 5 juillet 2019 au 27 septembre 2019 avec les périodes des semaines se terminant du 5 avril 2019 au 28 juin 2019 et du 6 juillet 2018 au 28 septembre 2018. Le chiffre d’affaires net provient du chiffre d’affaires issu de collaborations moins les paiements de redevances.





A propos de Nicox

Nicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. S’appuyant sur son expertise exclusive en matière de libération d’oxyde nitrique (NO) et d’autres technologies, la Société développe un large portefeuille de nouveaux candidats médicaments ciblant de multiples pathologies oculaires, dont le glaucome. Le portefeuille de Nicox comprend trois programmes en développement incluant NCX 470, un nouvel analogue de bimatoprost donneur de NO de seconde génération, pour la réduction de la pression intraoculaire issu de sa plateforme de recherche de composés donneurs de NO brevetés et NCX 4251, une formulation brevetée de la molécule fluticasone d’usage bien établi, pour les épisodes aigus de blépharite. Les activités de recherche de Nicox sont concentrées sur de nouveaux donneurs de NO de future génération comprenant les donneurs de NO inhibiteurs de la phosphodiestérase5 (PDE-5) et les donneurs de NO stimulateurs de la guanylate cyclase soluble (sGC) en partenariat avec Cyclerion. De plus, Nicox a deux produits ophtalmiques approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine : VYZULTA ® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, une société de Bausch Health Companies Inc., et commercialisé aux Etats-Unis par le partenaire depuis décembre 2017 ainsi que ZERVIATE™ (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24%, licencié exclusivement aux Etats-Unis à Eyevance Pharmaceuticals.



Nicox, dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.



Pour plus d’informations sur Nicox, ses produits ou son portefeuille : www.nicox.com .

Enoncés prospectifs

Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.



Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité de Nicox S.A. sont exposés au chapitre 4 du Document de référence, rapport annuel et rapport de gestion 2018 qui a été déposé auprès de l'AMF le 6 mars 2019 et qui est disponible sur le site de Nicox ( www.nicox.com ).