Nicox : VYZULTA approuvé au Canada par le partenaire licencié de Nicox

Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui que son partenaire licencié a reçu l'approbation au Canada de VYZULTATM (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%. Cette approbation a été annoncée hier par Bausch + Lomb, un leader mondial de la santé oculaire, filiale de Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX: BHC), et partenaire exclusif mondial de Nicox pour VYZULTATM, indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.



Michele Garufi, Président directeur général de Nicox, a déclaré : "L'approbation de VYZULTA au Canada, première approbation en dehors des Etats-Unis, est une excellente nouvelle et pose les jalons d'une année qui, selon nous, devrait être importante pour Nicox. En 2019, nous prévoyons pour ZERVIATE son lancement commercial aux États-Unis par notre partenaire Eyevance ainsi que de potentiels accords de licence supplémentaires dans d'autres pays. Ainsi, avec les redevances provenant de l'accord avec Bausch + Lomb pour VYZULTA et les futurs flux de redevances pour ZERVIATE, nous anticipons pour Nicox un revenu continu et progressif pour les prochaines années."



Nicox reçoit des redevances nettes croissantes de 6% à 12% sur les ventes mondiales de VYZULTATM ainsi que des paiements d'étape pouvant atteindre un montant de 150 millions de dollars net liés aux ventes mondiales.



Le communiqué de presse de Bausch + Lomb du 3 janvier 2019 portant sur cette approbation est disponible sur le lien https://www.newswire.ca/news-releases/bausch-lomb-announces-health-canada-approval-of-vyzulta-tm-latanoprostene-bunod-ophthalmic-solution-0-024-for-the-treatment-of-glaucoma-897268417.html. A propos de Nicox Nicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l'amélioration de la santé oculaire. S'appuyant sur son expertise exclusive en matière de libération d'oxyde nitrique (NO) et d'autres technologies, la Société développe un large portefeuille de nouveaux candidats médicaments ciblant de multiples pathologies oculaires, dont le glaucome. Le portefeuille de Nicox comprend trois programmes en développement incluant NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire issu de sa plateforme de recherche de composés donneurs de NO brevetés et NCX 4251, une formulation brevetée de la molécule fluticasone d'usage bien établi, pour les épisodes aigus de blépharite. Les activités de recherche de Nicox sont concentrées sur de nouveaux donneurs de NO de future génération comprenant les donneurs de NO inhibiteurs de la phosphodiestérase-5 (PDE-5) et les donneurs de NO stimulateurs de la guanylate cyclase soluble (sGC) en partenariat avec Ironwood. De plus, Nicox a deux produits ophtalmiques approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine : VYZULTA ® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, une société de Bausch Health Companies Inc., et commercialisé aux Etats-Unis par le partenaire depuis décembre 2017 ainsi que ZERVIATE(TM) (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24%, licencié exclusivement aux Etats-Unis à Eyevance Pharmaceuticals.



Nicox, dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.



Pour plus d'informations sur Nicox, ses produits ou son portefeuille : www.nicox.com Couverture par les analystes Bryan, Garnier & Co Hugo Solvet Paris, France

Invest Securities Martial Descoutures Paris, France



Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s'affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes. Prochaines conférences investisseurs et business 12 février 2019 European Midcap Event Frankfurt, Allemagne

19-20 mars Oppenheimer's 29th Annual Healthcare Conference New York, Etats-Unis

Les facteurs de risque susceptibles d'avoir des répercussions significatives sur l'activité de Nicox S.A. sont exposés au chapitre 4 du Document de référence, rapport annuel et rapport de gestion 2017 qui a été déposé auprès de l'AMF le 19 mars 2018 et qui est disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com).

