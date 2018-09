Nicox : a amendé son contrat avec Fera Pharmaceuticals

27/09/2018 | 08:08

Nicox et Fera Pharmaceuticals annoncent avoir amendé le contrat signé en 2015 qui allouait à Fera les droits exclusifs pour le développement et la commercialisation du naproxcinod sur le marché américain.



Le développement du naproxcinod ciblera désormais une maladie rare non divulguée, pour laquelle Fera prévoit de demander la désignation de médicament orphelin (Orphan Drug Designation) auprès de la Food and Drug Administration (FDA).



Le naproxcinod, un inhibiteur de cyclooxygénase donneur d'oxyde nitrique (CINOD) basé sur du naproxène, est un candidat médicament anti-inflammatoire non-stéroïdien initialement découvert et développé par Nicox.



Selon les termes du contrat amendé, Nicox pourrait maintenant potentiellement recevoir un unique paiement d'étape lié aux ventes d'un montant de 40 millions de dollars si les ventes annuelles du naproxcinod atteignent 1 milliard de dollars (quelle que soit l'indication) aux Etats-Unis.



Les redevances de 7% sur les futures ventes de naproxcinod aux Etats-Unis restent inchangées. Fera reste responsable de l'ensemble des activités de développement clinique, de fabrication, règlementaire et de commercialisation.



