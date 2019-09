Nicox : a terminé le recrutement pour une étude de phase 2

27/09/2019 | 08:09

Nicox annonce avoir terminé le recrutement des patients dans son étude clinique de phase 2, multicentrique, en dose croissante, conduite aux Etats-Unis, évaluant la sécurité et la tolérabilité du NCX 4251 chez des patients présentant des épisodes aigus de blépharite.



L'objectif principal de cette étude clinique est la sélection de la/des dose(s) de NCX 4251 pour passer à l'étape suivante de développement, une étude clinique de phase 2b plus large. La Société prévoit de communiquer les premiers résultats au cours du quatrième trimestre 2019.



' Le NCX 4251 est un candidat médicament innovant, à la fois par le choix du principe actif et par la forme d'application, qui cible le besoin non satisfait des épisodes aigus de la blépharite. Nous estimons que le marché potentiel aux États-Unis seuls pour cette indication pourrait être supérieur à 700 millions de dollars par an et atteindre plus d'un milliard de dollars d'ici 2024.” a déclaré Michele Garufi, Président directeur général de Nicox.



