Nicox : lève 12,5 millions d'euros pour son traitement contre le glaucome

La société spécialisée en ophtalmologie précise dans un communiqué que cette levée de fonds a été réalisée par placement privé par émission de 3.315.650 actions ordinaires nouvelles.

Le produit de l’émission soutiendra le financement de la première étude clinique de phase 3 "Mont Blanc" aux Etats-Unis pour le principal "candidat médicament" de Nicox, NCX 470, dans le glaucome.

"Nous sommes heureux que des fonds américains et européens de premier plan nous aient soutenus pour cette levée de fonds, et nous préparons l’initiation de la première étude clinique de phase 3 Mont Blanc aux Etats-Unis pour le NCX 470, prévue d’ici la fin du second trimestre 2020", commente Michele Garufi, président directeur général de Nicox, dans ce communiqué.

(Henri-Pierre André pour le service français, édité par Simon Carraud)