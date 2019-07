Nicox : paiement d'étape reçu d'Eyevance Pharmaceuticals

09/07/2019 | 09:56

Nicox annonce avoir reçu un paiement d'étape de trois millions de dollars de son partenaire Eyevance Pharmaceuticals suite à la réalisation d'activités règlementaires et de fabrication de sa responsabilité en vue du lancement de Zerviate aux Etats-Unis.



Nicox et Eyevance ont conclu un accord de licence pour le territoire américain en septembre 2017. Eyevance a informé Nicox que le lancement est actuellement prévu au cours du premier semestre 2020 et non plus au cours de l'été de cette année.



Nicox est éligible à recevoir d'Eyevance jusqu'à 37,5 millions de dollars de paiements d'étapes liés à la réalisation d'objectifs de vente prédéfinis, et recevra également des redevances échelonnées de 8% à 15% sur les futures ventes annuelles de Zerviate aux Etats-Unis.



