Nicox : perte nette réduite au premier semestre

06/09/2018 | 10:05

La société d'ophtalmologie Nicox annonce ce matin avoir enregistré une perte nette de 7,6 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année 2018, contre une perte nette de 12,2 millions d'euros au 30 juin 2017.



Pour le premier semestre, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 0,3 million d'euros, 'composé exclusivement de redevances sur les ventes réalisées au cours du premier semestre 2018 par le partenaire mondial Bausch + Lomb, déduction faite des paiements de redevances dues par Nicox'. Le groupe n'avait pas reconnu de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2017.



La trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe s'élevaient par ailleurs à 32,7 millions d'euros au 30 juin 2018 comparés à 41,4 millions au 31 décembre 2017.



'Nicox entre dans une nouvelle étape majeure de développement avec l'initiation de l'étude de phase 2 pour son principal candidat médicament NCX 470 pour la réduction de la PIO chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire et avec le renforcement de sa présence aux Etats-Unis au travers de son nouveau bureau à Research Triangle Park en Caroline du Nord. Nous avons l'équipe adéquate pour atteindre d'importants objectifs à court terme tant clinique que corporate, conformément à notre stratégie de croissance', a déclaré Michele Garufi, président directeur général de Nicox.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.