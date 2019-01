Nicox : recrutement plus rapide que prévu pour une étude

08/01/2019 | 10:38

Nicox annonce avoir atteint plus tôt que prévu le seuil de recrutement de 50% des patients pour son étude clinique de phase 2 multicentrique, menée aux Etats-Unis, portant sur l'évaluation du NCX 470, son principal candidat médicament.



Cette étude a pour objectif d'évaluer l'efficacité et la sécurité de la solution ophtalmique de NCX 470 versus la solution ophtalmique de latanoprost 0,005% chez des patients avec une PIO élevée due à un glaucome à angle ouvert ou à une hypertension oculaire.



Le critère d'évaluation principal est la réduction moyenne de la PIO diurne après 28 jours de traitement et l'objectif principal, l'identification de la dose appropriée de NCX 470 qui serait sélectionnée pour les études cliniques de phase 3.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.