Nicox : reporte son projet de cotation au Nasdaq

30/10/2018 | 08:37

La société d'ophtalmologie Nicox annonce qu'elle a décidé de reporter son projet de double cotation au Nasdaq 'en raison de la grande volatilité des marchés financiers, estimant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de ses actionnaires pour le moment'.



Ce projet vise à permettre à la vaste communauté d'investisseurs américains dans le domaine de la santé et de la biotechnologie d'avoir un meilleur accès aux actions de la société et d'assurer une couverture d'analyse financière par des spécialistes américains.



