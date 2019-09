Nike : Susquehanna maintient son conseil sur la valeur

19/09/2019 | 16:46

Susquehanna maintient sa recommandation 'achat' sur Nike, avec un objectif de cours de 100 dollars, dans l'espoir que le fabricant de vêtements de sport maintienne ses parts de marché.



Dans une note adressée aux clients, le bureau d'analyses américain a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires, des marges et les gains de parts de marché devraient se poursuivre dans l'avenir, car la dynamique reste forte.



'Cette vigueur continue d'être portée par les produits innovants, l'engagement croissant des consommateurs (grâce aux prouesses numériques de Nike) et l'accélération de la mise sur le marché', ajoutent les analystes.



Alors que les fondamentaux restent intacts, Susquehanna a réduit ses estimations du BPA pour les exercices 2020 et 2021, uniquement sur la base des hypothèses de change actualisées.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.