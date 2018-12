Nike : Susquehanna salue la publication trimestrielle

21/12/2018 | 12:51

Susquehanna réaffirme sa position 'positive' et son objectif de cours de 100 dollars sur Nike, au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes par le géant américain des articles de sport.



'Un pipeline de nouveaux produits robuste et une stratégie marketing plus concentrée soutiennent une croissance vigoureuse des revenus et des marges dans l'ensemble des catégories et des zones géographiques', souligne l'intermédiaire financier.



'Des améliorations dans le modèle de rareté, la rapidité du pipeline de produits et un engagement clients dirigé par le numérique n'en sont encore qu'à leur début et devraient se poursuivre dans un avenir prévisible', poursuit-il.



