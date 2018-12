La valeur du jour à Wall Street - NIKE : un deuxième trimestre salué par les investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nike grimpe de 9,71 % à 74,09 dollars en bourse après avoir affiché des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Ainsi, le groupe d’articles de sport a publié un bénéfice net de 847 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 10 %, ou 52 cents par action. Sa marge brute s’est améliorée de 80 point de base à 43,8 %. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 9,4 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à la même période l’an dernier.Les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 46 cents, et un chiffre d'affaires de 9,18 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv."La transformation numérique ambitieuse de Nike est à l'origine de solides résultats et d'une forte dynamique en Amérique du Nord et dans nos zones géographiques internationales", a déclaré Mark Parker, président du conseil, président et chef de la direction de Nike."Nous sommes incroyablement enthousiastes pour 2019 - avec un pipeline d'innovation complet, les expériences de vente au détail les plus personnelles et les plus réactives de l'industrie et une chaîne d'approvisionnement qui offre une vitesse à l'échelle", a-t-il ajouté.Une publication bien accueillie du côté des investisseurs et des analystes. De son côté, Jefferies qualifie ce trimestre "parfait dans un monde imparfait". Selon le broker, celui-ci illustre "non seulement la puissance du moteur de marque, d'innovation et de sa stratégie numérique de premier ordre, mais aussi la force de consommation dans son ensemble".