NIKE : affiche des résultats en hausse au deuxième trimestre

Nike a publié un bénéfice net de 847 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 10%, ou 52 cents par actions. Par ailleurs, le groupe d’articles de sport a vu sa marge but s’améliorer de 80 point de base à 43,8%. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 9,4 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période l’an dernier."La transformation numérique ambitieuse de Nike est à l'origine de solides résultats et d'une forte dynamique en Amérique du Nord et dans nos zones géographiques internationales ", a déclaré Mark Parker, président du conseil, président et chef de la direction de Nike."Nous sommes incroyablement enthousiastes pour 2019 - avec un pipeline d'innovation complet, les expériences de vente au détail les plus personnelles et les plus réactives de l'industrie et une chaîne d'approvisionnement qui offre une vitesse à l'échelle", a-t-il ajouté.