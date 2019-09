NIKE : la marque de tous les records chez les sportifs pros

NADAL-FEDERER : 19 à 20 mais 39 à 0 pour la célèbre marque à la virgule !

Le 20 janvier 2020 aura un air de balle de match de plus grande finale de tous les temps. En effet l’Open d’Australie, prochaine levée du Grand Chelem, sera l’occasion pour Nadal d’égaler son rival ou de se faire breaker 21 à 19. Les nouveaux jeunes talents seront là et le maitre des lieux Djokovic aussi (7 victoires en Australie), mais le suspense reste entier.

Dans la guerre du sponsoring, si importante pour les conséquences sur les ventes, la marque américaine née il y a 55 ans, est devenue leader incontestée depuis l’an 2000 en tennis et en golf. En effet Tiger Woods depuis 2000 et Federer depuis 2002, tous deux équipés par Nike, ont battus tous les records. Leurs challengers, Nadal en tennis et Koepka et McIlroy en golf, habillés par Nike également, prennent le même chemin de l’excellence et de la suprématie.

Lorsqu’on regarde la courbe de Notoriété de la marque Nike, on voit un parallèle avec la courbe de son cours de Bourse. Cette courbe avait eu un point haut en septembre 2018 et le cours de Bourse avait augmenté plus que sa tendance moyenne sur 5 ans à partir … un mois après en octobre 2018.

La tendance générale positive de sa courbe notoriété place Nike dans notre Top 300 Notoriété Web (à la 148ème place sur les 200 000 marques de société cotée de notre base). Le classement trimestriel sera mis à jour le 1er octobre. Chez le pur spécialiste de Bourse Zonebourse.com, le Consensus et Recommandation moyenne sont à l’Achat de la valeur…