Nike : La valeur du jour à Wall Street - NIKE dévoile une fin d'exercice mitigée

Nike gagne 0,50% à 84,01 dollars à Wall Street après son point d’activité du quatrième trimestre 2019, mi-figue mi-raisin. Sur la période, le fabricant d’articles de sport a affiché un bénéfice net en baisse de 13% à 989 millions de dollars, impacté par la hausse des frais de vente et d'administration. Pour sa part, le chiffre d’affaires a atteint 10,2 milliards de dollars, en hausse de 4% en données publiées et de 10% à taux de change constants, les investissements stratégiques dans l'innovation et le numérique ayant stimulé la demande mondiale des consommateurs.Des résultats mitigés, le bénéfice par action étant ressorti inférieur aux anticipations de 66 cents. En revanche, le chiffre d'affaires ressort supérieur aux attentes de 10,16 milliards de dollars.Concernant la marge brute, elle a augmenté de 80 points de base à 45,5% en raison principalement de la hausse des prix de vente moyens, de l'impact des devises étrangères et de la croissance de Nike Direct, son service de ventes en ligne.Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, le bénéfice dilué par action s'est établi à 2,49 dollars et le chiffre d'affaires s'est élevé à 39,1 milliards de dollars, en hausse de 7% en données publiées et de 11% à taux de change constants." En ce qui concerne notre performance pour l'exercice 2019, il est clair que la croissance est primordiale chez Nike, et que notre forte croissance est stimulée par une transformation stratégique ", a déclaré Andy Campion, vice-président exécutif et directeur financier.L'accélération dans le numérique a notamment permis au groupe d'accélérer la croissance de l'ensemble de son portefeuille et de renforcer les relations avec les consommateurs.