Nike : La valeur du jour à Wall Street - NIKE en vedette

Nike bondit de 5,59% à 92,22 dollars à Wall Street après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre. L’équipementier sportif a dégagé un bénéfice net en augmentation de 25% à 1,4 milliard de dollars. Pour sa part, le bénéfice dilué par action progresse de 28% à 0,86 dollar dépassant le consensus de 0,71 dollar. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 10,7 milliards de dollars, en croissance de 7%. A périmètre et taux de changes constants, la progression est de 10%. Il ressort également au-dessus des attentes du marché (10,43 milliards).Sur la période, Nike a notamment vu ses ventes bondir de 22% à 1,68 milliard en Chine en dépit de la guerre commerciale sino-américaine, ce qui rassure les investisseurs.Partout ailleurs, l'activité est restée dynamique.En Amérique du Nord, les ventes ont progressé de 4% à 4,29 milliards. En Europe, Moyen-Orient et Afrique, elles croissent de 6% (à 2,77 milliards), tout comme l'Asie Pacific, Amérique latine (à 1,34 milliard)La marge brute a, elle, augmenté de 150 points de base, de 44,2% à 45,7%, grâce notamment à une hausse de la moyenne des prix de vente. Les analystes s'attendaient à une légère baisse."La forte innovation de Nike en matière de produits, combinée à nos expériences numériques à la pointe de l'industrie, continue de renforcer nos relations avec les consommateurs dans le monde entier", s'est félicité Mark Parker, CEO.Côté analystes, Jefferies reste à Conserver sur la valeur et relève son objectif de cours de 80 à 97 dollars, qualifiant de solide la puissance de la marque.