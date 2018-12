Nike : bat le consensus au 2e trimestre

21/12/2018 | 12:35

Nike a publié jeudi soir un bénéfice net en hausse de 10% à 847 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre 2018-19, soit 52 cents par action, un BPA supérieur de six cents à l'estimation moyenne des analystes.



Le fournisseur américain d'articles de sport a vu sa marge brute s'améliorer de 80 points de base à 43,8% pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 9,4 milliards de dollars (+14% à taux de changes constants).



'La transformation numérique ambitieuse de Nike soutient des résultats solides ainsi que la dynamique en Amérique du Nord comme sur les marchés internationaux', explique le PDG du groupe de Beaverton (Oregon), Mark Parker.



