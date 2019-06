Nike : consensus manqué au 4e trimestre

28/06/2019 | 09:56

Nike a publié jeudi soir un bénéfice net en baisse de 13% à 989 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2018-19, soit 62 cents par action, un BPA inférieur de quatre cents à l'estimation moyenne des analystes.



Le fournisseur américain d'articles de sport a pourtant vu sa marge brute s'améliorer de 80 points de base à 45,5%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 4% à 10,2 milliards de dollars (+10% à taux de changes constants).



Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe basé en Oregon a engrangé un BPA de 2,49 dollars, soutenu par une croissance de ses revenus de 11% à taux de changes constants et une expansion de 90 points de base de sa marge brute.



