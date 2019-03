Nike : dans le vert avec une note d'analyste favorable

18/03/2019 | 15:58

Nike avance de 0,8% en début de séance à Wall Street, alors que Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 90 à 100 dollars, à l'approche des résultats de troisième trimestre du groupe, prévus jeudi soir.



'Nous pensons que Nike se situe au commencement d'une accélération durable de ses parts mondiales qui devrait se poursuivre au cours de son exercice 2020', juge l'analyste dans sa note sur le géant des articles de sports.



Pour le trimestre écoulé, Credit Suisse relève sa prévision de croissance des revenus hors effets de changes à +10,5% (au lieu de +9,5%) et celle de BPA à 65 cents (au lieu de 60 cents), là où le consensus anticipe 64 cents.



