Nike : des responsabilités en plus pour Heidi O'Neill

05/12/2018 | 16:30

Présente au sein du groupe américain depuis 20 ans, Heidi O'Neill va voir ses responsabilités élargies : en plus de s'occuper des magasins physiques de la marque et de Nike.com, elle va également prendre en charge les produits digitaux proposés par Nike.



Heidi O'Neill, par ailleurs membre du conseil d'administration de la société suédoise de streaming musical Spotify, est passée par Levi Strauss & Co avant d'arriver chez Nike.





