Nike : en nette hausse après un relèvement de recommandation

20/08/2018 | 17:37

Le titre Nike s'offre une nette hausse ce lundi à New York, gagnant plus de 3%, porté notamment par des commentaires positifs émis par un analyste.



Susquehanna a en effet annoncé ce jour revoir sa recommandation sur le titre Nike, passant de 'neutre' à 'positif', séduit par de meilleures performances commerciales, notamment en Amérique du nord.



'Nike gagne des parts de marché sur celles d'Adidas et d'autres sociétés spécialisées dans les articles de sport tels que Foot Locker, Finish Line et Hibbett. Le groupe gagne également des parts de marché dans le secteur de la chaussure familiale. Le gain de parts est dû à l'amélioration de l'offre de produits et du flux de produits. Par conséquent, nous estimons désormais que Nike est en voie d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars pour l'exercice 2023', résume Susquehanna.



L'analyste revoit par ailleurs à la hausse son objectif de cours, qui passe de 78 à 93 dollars.





