Nike : lancement d'un service d'abonnement

Nike a annoncé lundi le lancement d'un service d'abonnement devant permettre aux parents de renouveler régulièrement les baskets de leurs enfants.



Le service de souscription, disponible pour les enfants âgés de deux à 10 ans, autorise les parents à choisir entre quatre et 12 nouvelles paires par an parmi un catalogue composé d'une centaine de modèles.



Les premières inscriptions au 'Nike Adventure Club' doivent démarrer aujourd'hui.



