Nike : le titre s'envole après les résultats trimestriels

Le titre s'envole de près de 5% à la Bourse de New York après l'annonce de ses bénéfices trimestriels qui ont largement dépassé les attentes.



Pour le premier trimestre clos le 31 août, le groupe réalise un bénéfice de 1,4 milliard de dollars, soit 86 cents par action, contre 1,1 milliard de dollars, soit 67 cents par action l'année dernière. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% à 10,7 milliards de dollars.



Nike a également enregistré une augmentation de 1,5 point de sa marge brute, à 45,7%, principalement en raison de la hausse des prix de vente, malgré des taux de change négatifs et une hausse des coûts.



Les analystes de Susquehanna ont déclaré que la dynamique du groupe restait 'exceptionnellement forte', malgré les obstacles macroéconomiques (taux de change, tarifs douaniers, tensions géopolitiques).



Le bureau d'analyses estime que des initiatives convaincantes et des investissements stratégiques, en particulier dans le numérique, devraient conduire à une expansion durable de la marge.



Constatant une 'hausse continue', Wedbush Securities a réitéré sa recommandation 'surperformance' sur la valeur et relevé son objectif de cours à 100 dollars (contre 96 dollars).



Credit Suisse a également relevé son objectif de cours, passant de 97 dollars à 105 dollars.



