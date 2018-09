Nike : Susquehanna remonte sa cible avant les résultats

20/09/2018 | 13:21

Susquehanna réaffirme sa recommandation 'positive' sur Nike et remonte son objectif de cours de 93 à 100 dollars, à l'approche de la publication par le fournisseur d'articles sportifs des résultats au titre de son premier trimestre comptable, ce mardi.



'La tendance des ventes en chaussures s'améliore et celle des vêtements se montre encore plus dynamique', souligne le broker, qui met aussi en avant 'la campagne marketing récente, soutenue par un portefeuille de produits convaincant'.



Pour le premier trimestre, Susquehanna prévoit un BPA de 64 cents et une croissance des revenus en données publiées de 10,8% (+11% à taux de changes constants), contre des consensus respectifs de 62 cents et 8,5%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.