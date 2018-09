Nike : Susquehanna reste 'positif' après les trimestriels

26/09/2018 | 17:08

L'analyste Susquehanna annonce ce jour maintenir son avis 'positif' sur Nike, avec un objectif de cours réaffirmé à 100 dollars, estimant que la dynamique du fabricant d'articles de sport 'ne fait que commencer' après la publication des résultats du premier trimestre.



'Un nouveau pipeline de produits robustes et une stratégie marketing plus ciblée commencent tout juste à améliorer la croissance déjà soutenue des revenus et des marges dans toutes les catégories et dans toutes les zones géographiques', estime le broker américain.



Par ailleurs, les perspectives pour le deuxième trimestre semblent dans la même veine, souligne Susquehanna.



Rappelons que Nike a fait état d'une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2019, porté à 9,9 milliards de dollars. La marge brute a pour sa part augmenté de 50 points de base, portée à 44,2%. Le bénéfice net est quant à lui ressorti à 1,1 milliard de dollars, en hausse de 15%.



Le bénéfice par action (BPA) s'est, enfin, positionné à 67 cents, en hausse de 18% en comparaison annuelle. C'est plus que ce qu'anticipaient les analystes, qui tablaient sur 0,63 dollar.





