Nike : Susquehanna abaisse son objectif avec le Covid-19

12/03/2020 | 16:08

Susquehanna, qui affiche une opinion 'positive' sur Nike, indique avoir ramené son objectif de cours sur la valeur de 115 à 100 dollars en raison de l'impact économique lié à l'épidémie de coronavirus.



S'il estime que l'équipementier sportif émergera indemne de la crise actuelle, le broker américain s'inquiète de l'effet 'plus fort que prévu' du Covid-19 sur l'activité du groupe, que ce soit en Chine et en dehors de Chine.



Susquehanna souligne par ailleurs que l'annulation de la saison NBA, jusqu'à nouvel ordre, ne fait rien pour apaiser les nerfs des investisseurs à court terme, tout comme l'avertissement lancé par adidas sur ses ventes hier.



Le titre Nike perd actuellement 8,8%, contre une baisse de 7,1% pour l'indice Dow Jones.



