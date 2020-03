Nike : Susquehanna reste positif, confirme sa cible

25/03/2020 | 11:14

L'analyste Susquehanna confirme ce matin son avis 'positif' sur le titre Nike, même s'il revoit ses estimations pour les exercices 2020 et 2021 pour intégrer l'impact du coronavirus.



'L'impact du coronavirus en Chine a été plus modéré que prévu et l'activité y a commencé à se normaliser (plus de 80% des magasins ont rouvert). Alors que le COVID-19 exercera une pression sur les résultats du T4 2020 en Amérique du Nord et dans la région EMEA, les prouesses numériques et la capacité de Nike à gérer le virus en Chine sont probablement un bon indicateur de la façon dont la reprise prendra forme en Amérique du Nord et dans la région EMEA', indique le broker.



Susquehanna confirme ainsi son objectif de cours de 100 dollars.



