Nike : Wedbush relève son objectif de cours

12/06/2020 | 14:27

Le groupe va annoncer ses résultats du 4ème trimestre 2020 le 26 juin. Avant cette publication, Wedbush relève son objectif de cours à 107 $ (au lieu de 93 $) et confirme sa recommandation à sur performance.



Les analystes estiment que les investisseurs se concentreront sur le retour probable à la croissance conformément à son plan à long terme au cours des prochains trimestres.



' Nos estimations de bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2021/2022 passent de 3,20 $ / 3,70 $ à 2,78 $ / 3,65 $. La société est la mieux placée parmi ses pairs après la pandémie pour revenir à la croissance ou la dépasser, conformément à son modèle à long terme, soutenu par l'innovation sur les produits, une plate-forme numérique de pointe et d'autres initiatives de productivité des ventes et des marges ' indique le bureau d'analyses.



Nike devrait également commencer à bénéficier de la reprise des principaux évènements sportifs à travers le monde, y compris la NBA et le football et les Jeux Olympiques à Tokyo, qui auront lieu en 2021.



