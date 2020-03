NIKE : défie le Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nike a publié des résultats du troisième trimestre de son exercice fiscal supérieurs aux attentes grâce au digital. Le bénéfice net de l'équipementier sportif américain est ressorti à 847 millions de dollars, ou 53 cents par action, contre 1,1 milliard, ou 68 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 10,1 milliards grâce à la hausse de 13% de ses ventes en direct (et non en gros). Ainsi, les ventes sur son site Internet ont bondi de 36%, avec une bonne dynamique sur l'ensemble de ses marchés. Les Etats-Unis ont compensé le manque à gagner en Chine.Les analystes tablaient sur un BPA de 51 cents et sur un chiffre d'affaires de 9,8 milliards.Dans un environnement particulièrement tourmenté, le géant de l'Oregon affiche sa confiance en raison notamment de la reprise en Chine.