NIKE : perte trimestrielle inattendue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nike a publié une perte trimestrielle par action au quatrième trimestre de 51 cents alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 9 cents par action. Le chiffre d'affaires trimestriel du géant américain des articles de sport ressort à 6,3 milliards de dollars contre 10,1 milliards un an plus tôt et un consensus FactSet de 7,3 milliards. La baisse de revenus est imputée aux fermetures de magasins en conséquence de la pandémie de Covid-19. Les ventes en ligne ont, en revanche, augmenté de 75% et représenté environ un tiers des revenus au cours de la période.La société a précisé, qu'en date du 25 juin, environ 90 % des magasins appartenant au groupe sont ouverts dans le monde, dont environ 85 % en Amérique du Nord.