Nike : le coronavirus va avoir un impact sur le 3ème trimestre

Nike a déclaré s'attendre à ce que le coronavirus ait un 'impact significatif' sur ses activités en Chine à court terme.



Pourtant, les actions du plus grand fabricant de chaussures au monde se sont révélées relativement résistantes dans les premiers échanges, en baisse de seulement 1%.



'Environ la moitié des magasins Nike en Chine ont été temporairement fermés à cause du coronavirus', ont souligné les analystes de Jefferies dans une note de recherche.



'Les magasins qui sont toujours ouverts ont des horaires réduits et voient moins de trafic que prévu', ont-ils ajouté.



Nike a déclaré que cette situation n'était pas envisagée au moment où elle a fourni ses prévisions pour le troisième trimestre, lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020.



Selon UBS, la situation des coronavirus pourrait réduire le bénéfice par action de la société au troisième trimestre de 10 à 15 cents, sachant que le consensus actuel a été fixé à 70 cents.



