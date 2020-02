Nike : le titre s'envole de +4% après l'analyse d'UBS

03/02/2020 | 16:06

Les actions Nike sont en hausse de près de +4% à la Bourse de New York profitant de l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'études a relevé sa recommandation sur le titre passant de neutre à achat.



Selon le bureau d'analyses, le plus grand fabricant de vêtements de sport au monde est au bord d'une 'nouvelle période prolongée de taux de croissance élevés des ventes'.



'Nous relevons notre opinion sur Nike car nous pensons maintenant que le marché paiera un PER beaucoup plus élevé sur la valeur car ils se rendent compte que les changements des modèles commerciaux de Nike feront que l'entreprise vaudra beaucoup plus à long terme', indique UBS.



UBS a déclaré que les investissements de Nike dans l'innovation des produits, la chaîne d'approvisionnement et le commerce électronique l'ont amené à augmenter ses estimations de croissance pour le fabricant américain d'équipements de sport.



Le courtier a également relevé son prix cible de 103 dollars à 136 dollars.



