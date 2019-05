A la fois un changement d’ère impériale et ...de climat bousier Envoyer par e-mail :

Il n’en fallait pas davantage pour qu’un courant vendeur revienne énergiquement sur le marché après des records annuels à 22300 points. Le marché cède, en trois jours 900 points. Cet ajustement des valorisations s’effectue donc violemment.



Techniquement, en données journalières, les cours se sont subitement repliés fortement en direction des 21400 points. Cette baisse initiée à partir des plus hauts annuels s’opère en traversant graphiquement les moyennes mobiles 20 et 50 jours qui n’ont offert aucun soutien à la chute des prix.

C’est, par conséquent la ligne des 21 400 points qui fait office de support à court terme et sa cassure emmènerait le Nikkei en direction des 21 000 points. A contrario, un retour du consensus acheteur redonnerait quelques espoirs pour relancer l’indice vers les 22 000 point de la moyenne mobile 20 jours. Une chose est certaine, la volatilité ne retombera pas sur son récent plancher.

