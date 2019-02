Des moyennes longues encore baissières Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 26/02/2019 | 16:06



Les contributeurs principaux de la progression indicielle se situent dans la diversité sectorielle puisque SoftBank réalise 41% sur les deux mois écoulés, précédant Olympus 46%. Un autre fabricant électronique Taiyo Yuden +41%, complète le podium des gains substantiels.



Techniquement, en données journalières, les cours restent perchés sur la zone supérieure des 21400/21500 points, malgré une divergence des différentes moyennes mobiles jours.

Pour entamer une phase de consolidation, il faudrait un passage sous les 20850 points, ce qui permettrait de fixer une cible baissière à proximité des 20150 points puis par extension les 19150 points. A l’inverse, un franchissement graphique au-delà des 21800 points ouvrirait la voie à des objectifs plus ambitieux, en direction des 22500 points.

A un mois de la clôture fiscale au Japon, le Nikkei se stabilise sur ses niveaux actuels, plus hauts de l’année avec une avancée de 7% sur 2019.Les contributeurs principaux de la progression indicielle se situent dans la diversité sectorielle puisque SoftBank réalise 41% sur les deux mois écoulés, précédant Olympus 46%. Un autre fabricant électronique Taiyo Yuden +41%, complète le podium des gains substantiels.Techniquement, en données journalières, les cours restent perchés sur la zone supérieure des 21400/21500 points, malgré une divergence des différentes moyennes mobiles jours.Pour entamer une phase de consolidation, il faudrait un passage sous les 20850 points, ce qui permettrait de fixer une cible baissière à proximité des 20150 points puis par extension les 19150 points. A l’inverse, un franchissement graphique au-delà des 21800 points ouvrirait la voie à des objectifs plus ambitieux, en direction des 22500 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.