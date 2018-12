Encore le soutien de la BoJ Envoyer par e-mail :

Cela va permettre à la banque nationale (BoJ) de réduire graduellement son programme d’assouplissent quantitatif mais elle se déclare encore loin de la fin de ses interventions de politique monétaire.



Les valeurs japonaises marquent le pas dans un contexte de commerce mondial tendu. Le pays a été marqué depuis plusieurs années par les mesures du premier ministre Shinzo Abe qui a su redynamiser la péninsule grâce à ses trois flèches : accroissement de la masse monétaire, relance budgétaire par la politique de la demande, auxquels se rajoutent les reformes structurelles sur le droit du travail afin de renforcer la compétitivité. De plus, les perspectives de reprise de la croissance restent tangibles, après un troisième trimestre accidentel, avec un recul de -0.6% du PIB.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.