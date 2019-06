La volatilité s'est réduite en 2019 Envoyer par e-mail :

Les valeurs japonaises progressent en moyenne de 3.90% sur la semaine glissante, progression homogène puisque seule une dizaine de titres connait une trajectoire négative sur cette période de référence. La plus forte hausse revient à Daiichi Sankyo Company (pharmaceutique) qui progresse de 11.3%, cumulant ainsi à plus de 79% sur 2019.



Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent tester la résistance des 21300 points. Son franchissement ouvrirait la voie à la cible supérieure des 21820 points. Néanmoins, en cas de nouveau rejet au contact de la zone pertinente, un retour du courant vendeur pourrait refouler l’indice japonais vers le support des 20500 points. La volatilité se limite, par conséquent, au large range 20330 /22300 points, caractéristique du parcours 2019 des actions nippones.

