Les moyennes mobiles restent baissières

Les gagnants de ce début d’exercice se nomment Olympus (équipement) avec 34% et le chimiste Tokai (+22%). Rakuten, le spécialiste du shopping sur internet progresse dans la lignée du rebond des valeurs technologiques de +15%.



En revanche, certaines marques du secteur de la consommation comme Fast Retailing (vêtements) ou Shiseido (produits de beauté) ferment la marche du classement des performances depuis le début d’année, avec des replis de 11% chacune.



Techniquement, en données journalières, le Nikkei 225 connait un rebond depuis la partie inférieure des 19 150 points. Cette reprise dynamique vient contrarier le mouvement de fond moyen terme négatif (moyennes mobiles baissières). Par conséquent, l’approche de la résistance des 21 120 points, en mode pullback, pourrait ralentir le rythme de progression. Il faudrait un dépassement de cette ligne des 21 120 points pour espérer un prolongement en direction des 23 000 points. En revanche, un blocage sur les cours actuels inciterait le courant vendeur à reprendre la main, pour viser à nouveau les 19150 points.

