Reprise dynamique des technos Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 02/07/2019 | 14:48





Graphiquement, en données hebdomadaires, les cours reprennent des couleurs depuis le contact des 20400 points. Néanmoins, un corridor cadre l’évolution du Nikkei depuis le début d’année. La borne basse des 20400 points soutient les prix alors que les 22300 points forment une barrière difficile à franchir. Il faudrait un dépassement de ces deux limites pour retrouver un sens directionnel plus affirmé. En attendant, les oscillations graphiques devraient perdurer à l’intérieur de ce large trend.

Les valeurs japonaises se relancent dans un climat d’optimisme prudent devant la reprise des négociations entre les Etats-Unis et le voisin chinois. Sur cinq jours glissants, les scores sont parfois significatifs pour les valeurs technologiques comme Taiyo Yuden (composants électroniques) qui progresse de 24%, Screen Holdings (+ 18%) ou encore TDK Corp (+17%). L’indice de Tokyo grimpe de 2.8% lors de cette période de référence, pour cumuler plus de 8% sur 2019.Graphiquement, en données hebdomadaires, les cours reprennent des couleurs depuis le contact des 20400 points. Néanmoins, un corridor cadre l’évolution du Nikkei depuis le début d’année. La borne basse des 20400 points soutient les prix alors que les 22300 points forment une barrière difficile à franchir. Il faudrait un dépassement de ces deux limites pour retrouver un sens directionnel plus affirmé. En attendant, les oscillations graphiques devraient perdurer à l’intérieur de ce large trend.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.